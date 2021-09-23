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    Главная / Торги / Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9C

    Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9C

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598314

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9C

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.08.2021 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_в_документацию.docx

    Приложение___6_Проект_договора.docx

    Приложение___2.1_Правила_оформления_технического_предложения._Поставка_товара..docx

    Документация_поставка_товара__среди_всех_.doc

    Извещение_поставка_товара__среди_всех_.docx

    Приложение___1_Форма_заявки_с_приложением.doc

    Приложение___2_Форма_технического_предложения._Поставка_товара..docx

    Приложение___8_Обоснование_НМЦ.docx

    Приложение___3_Форма_декларации.docx

    Приложение___4_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки.docx

    Приложение___5_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки.docx

    Приложение___7_Декларация_об_отсутствии_принадлежности_участника_закупки_к_СМСП.docx

    Протокол_86_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Юридический адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Почтовый адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Контактный телефон

    +7 4912 93-83-71

    Факс

    +7 4912 93-84-53

    Адрес электронной почты

    oozd@kznamya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бормотов Юрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9C

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 17:0028.09.2021 17:0028.09.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110598314Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань

    Дата и время проведения

    30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110598314Дата и время проведения Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2021 17:0004.10.2021 17:0004.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598314Подведение итогов не позднее Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.202104.10.2021 17:0004.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598314Подведение итогов не позднее Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9C

    Начальная цена

    1 494 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество завод Красное знамя»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Адрес местонахождения

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.120

    Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049257/name/615bed392bb237.28471368

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство печей, термокамер и печных горелок"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    27.10.2019 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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