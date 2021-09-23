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Номер извещения
32110598314
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9C
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.08.2021 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а
Почтовый адрес
390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а
Контактный телефон
+7 4912 93-83-71
Факс
+7 4912 93-84-53
Адрес электронной почты
oozd@kznamya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бормотов Юрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Рязань
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Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9C
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2021 11:00 GMT +323.09.2021 11:0023.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 17:0028.09.2021 17:0028.09.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110598314Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань
Дата и время проведения
30.09.2021 11:0030.09.2021 11:0030.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110598314Дата и время проведения Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань
Подведение итогов не позднее
04.10.2021 17:0004.10.2021 17:0004.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598314Подведение итогов не позднее Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9CРязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки индукционного нагрева TESLINE 60Z-B9C
Начальная цена
1 494 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО завод Красное знамя
Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя
Адрес местонахождения
390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а
28.21.13.120
28.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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