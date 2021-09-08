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    Главная / Торги / Приобретение алюминиевого проката

    Приобретение алюминиевого проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598295Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение алюминиевого прокатаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598295

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение алюминиевого проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    запрос котировок по единичным расценкам

    Дата публикации

    30.08.2021 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__запрос_котировок__Приобретение_алюминиевого_проката.docx

    Приложение_к_обоснованию_НМЦ_Поставка_алюминиевого_проката.xlsx

    Раздел_3._Договор_алюминиевого_проката.doc

    Раздел_4._Техническое_задание_алюминий.doc

    Раздел_5._ОБОСНОВАНИЕ_НМЦ_Приобретение_алюминиевого_проката.docx

    Титульный_лист_Приобретение_алюминиевого_проката.doc

    ПРОТОКОЛ___1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 399-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupki@niicom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ястребова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение алюминиевого проката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 09:00 GMT +308.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598295Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение алюминиевого прокатаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 09:0008.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110598295Дата и время вскрытия заявок Приобретение алюминиевого прокатаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 14:0010.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598295Подведение итогов не позднее Приобретение алюминиевого прокатаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598295Подведение итогов не позднее Приобретение алюминиевого прокатаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение алюминиевого проката

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    24.42

    Алюминий

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129198/name/61dbde4e78fbf3.82053023

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во:

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