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Номер извещения
ГП144977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка телекоммуникационных шкафов и комплектующих ЦМО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.08.2021 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
tender@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телекоммуникационных шкафов и комплектующих ЦМО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 12:00 GMT +315.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144977Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телекоммуникационных шкафов и комплектующих ЦМОг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2021 12:0017.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП144977Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка телекоммуникационных шкафов и комплектующих ЦМОг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время проведения
20.09.2021 12:0020.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП144977Дата и время проведения Поставка телекоммуникационных шкафов и комплектующих ЦМОг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
04.10.2021 18:0004.10.2021 18:0004.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144977Подведение итогов не позднее Поставка телекоммуникационных шкафов и комплектующих ЦМОг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телекоммуникационных шкафов и комплектующих ЦМО
Начальная цена
252 569,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
26.30.30.000
46.5
Документация лота
Кол-во: 96
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