Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка феррованадия марки ФВд80

    Закупка феррованадия марки ФВд80

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144974Дата и время окончания срока приема заявок феррованадий марки ФВд80КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    56/21

    Наименование закупки

    Закупка феррованадия марки ФВд80

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоги_феррованадий.pdf

    ИЗВЕЩЕНИЕ_феррованадий.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-65

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Феррованадий марки ФВд80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144974Дата и время окончания срока приема заявок феррованадий марки ФВд80Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 11:0003.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144974Дата и время вскрытия заявок феррованадий марки ФВд80Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 23:0029.10.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144974Подведение итогов не позднее феррованадий марки ФВд80Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Феррованадий марки ФВд80

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4-6 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется Поставщиком автотранспортом в адрес Покупателя на склад, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н., литера ИК, ООО "ОМЗ-Спецсталь", склад № 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    "График поставки товара по лотам: сентябрь - октябрь 2021 (по заявке) Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежей: Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. Оплата за фактически поставленный товар в течение 90 календарных дней."
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.10.20.153

    Феррованадий

    24.10.12.170

    Феррованадий

    Классификатор ОКВЭД2

    27.13

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030040/name/613b212a01bd55.33330828

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "феррованадий марки ФВд80"

    Кол-во: 5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211060842
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку сплит-систем для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г. (СКС-2367)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку сплит-систем для нужд...
    590589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    282 363
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП202010
    Запрос предложений. Жесткий диск HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
    Запрос предложений. Жесткий диск HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr...
    594639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014465
    Инструмент (пластины, фрезы, резцы)
    Инструмент (пластины, фрезы, резцы)
    594673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП202009
    Закупка металлопроката – 2 191,332 единиц
    Закупка металлопроката – 2 191,332 единиц
    594646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211084078
    Лакокрасочные покрытия
    Лакокрасочные покрытия
    594144
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    3 641 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211058518
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых инженерных изысканий на территории Саратовской области (в 20 районах правого берега «Правобережье»)
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых...
    590252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    8 905 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211088048
    Поставка СЗЧ для фронтальных автопогрузчиков Caterpillar 950H, 962Н, 972H и экскаватора Caterpillar 320DL, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593849)
    Поставка СЗЧ для фронтальных автопогрузчиков Caterpillar 950H, 962Н, 972H и экскаватора...
    593849
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    4 185 645
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ХК Якутуголь
    Запрос предложений № ГП225723
    Проведение горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях Филиала АО ХК "Якутуголь" Разрез "Нерюнгринский".
    Проведение горнотехнической и биологической рекультивации на отработанных землях Филиала АО ХК...
    592163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить