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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме № 03-242-2021 по отбору организации для поставки программного обеспечения и лицензии

    Запрос предложений в электронной форме № 03-242-2021 по отбору организации для поставки программного обеспечения и лицензии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 08:5909.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598279Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение и лицензииВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-242-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме № 03-242-2021 по отбору организации для поставки программного обеспечения и лицензии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 16:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_03_242_2021.docx

    Приложение_к_распоряжению__03_242_2021__2.docx

    Техническое_задание_03_242_2021_редакция_2.doc

    Форма__8_Описание_поставляемого_товара_03_242_2021_редакция_2.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_03_242_2021_.docx

    Форма_коммерческого_предложения_03_242_2021_редакция_2.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_03_242_2021_редакция_2.docx

    Типовой_лицензионный_договор_редакция_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    smirnov@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Программное обеспечение и лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598279Подведение итогов не позднее Программное обеспечение и лицензииВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Программное обеспечение и лицензии

    Начальная цена

    2 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032205/name/6140662e9b1f40.15725865

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия базовая OpenScape Business V2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Лицензия пользователя TDM для OpenScape Business V12"

    Кол-во: 220

    "Позиция 3"

    "Лицензия активации транкового канала S2M, T1 и SIP для OpenScape Business V2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Лицензия пользователя IP для OpenScape Business V2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Лицензия на объединение OpenScape Business V2 в сеть"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Лицензия активации функции корпоративного автосекретаря"

    Кол-во: 5

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