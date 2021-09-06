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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598415Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательстваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598415

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 16:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32110598415_1.pdf

    32110598415_2.pdf

    Извещение_ЗК_СМП_поставка_расходных_материалов_предквал_Ф1031_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 3532 37-68-47 доб. 1439

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ykasyanova@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касьянова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598415Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательстваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Начальная цена

    2 146,25

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460049, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, АэропортРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия: в соответствии с договором Сроки поставки товара: не более 40 календарных дней с даты размещения заказа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029211/name/613a00e66462f8.07021097

    09.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029212/name/613a00ea9b0d55.52540477

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "PATC0 D9100-36INCH"

    Кол-во: 1

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