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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110598293
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабеля для телефонии и интернета
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 16:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22
Контактный телефон
+7 495 513-59-29
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@tsniimash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цимбалюк Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Московская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабеля для телефонии и интернета
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля для телефонии и интернета
Начальная цена
540 374,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4, корп. 60.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦНИИМАШ
Все закупки и тендеры АО ЦНИИМАШ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22
27.32.13.150
46.66
Документация лота
Кол-во: 11590.00000
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