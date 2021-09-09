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    Главная / Торги / Поставка кабеля для телефонии и интернета

    Поставка кабеля для телефонии и интернета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598293Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля для телефонии и интернетаМосковская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабеля для телефонии и интернета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 16:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Раздел_9._Обосновнаие_НМЦК.doc

    Приложение___1_к_ТЗ.docx

    Приложение___2_к_ТЗ.docx

    Раздел_7._Техническое_задание.docx

    Приложение___1_к_договору_спецификация.xlsx

    2021_157_223_ОАвЭФ_СМП_Извещение_поставка_кабеля.docx

    Раздел_8._Проект_договора.docx

    2021_157_223_ОАвЭФ_СМП_Поставка_кабеля.docx

    2._2021_157_223._PROTOKOL_RASSM_2_частей_после_аукциона_10_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЦНИИМАШ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22

    Контактный телефон

    +7 495 513-59-29

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@tsniimash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цимбалюк Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Московская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля для телефонии и интернета

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 10:0021.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598293Подведение итогов не позднее Поставка кабеля для телефонии и интернетаМосковская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля для телефонии и интернета

    Начальная цена

    540 374,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4, корп. 60.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦНИИМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЦНИИМАШ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.150

    Кабели, провода и шнуры связи

    Классификатор ОКВЭД2

    46.66

    Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040768/name/614c7d4a98e681.64684016

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием"

    Кол-во: 11590.00000

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