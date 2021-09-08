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Номер извещения
ГП144973
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 624-47-04
Факс
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Адрес электронной почты
nazarchuk@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назарчук Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 06:30 GMT +308.09.2021 06:3008.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 06:3008.09.2021 06:3008.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144973Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 16:0030.09.2021 16:0030.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144973Подведение итогов не позднее Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ - 65,020 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 53
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