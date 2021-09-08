Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)

    Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 06:3008.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    449-562/21

    Наименование закупки

    Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_документов_для_запроса_у_контрагентов__для_проверки_в_УБ_.doc

    Приложение__Форма_ценового_предложения__лист_40_60_мм.xlsx

    УЗХМ_Покупатель_2021г._Типовой_договор.doc

    Поставка_листа_марки_стали_ст3сп5__09Г2С_толщиной_40_60_мм_актуальная___копия.pdf

    ГП144973_на_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 912 624-47-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nazarchuk@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назарчук Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 06:30 GMT +308.09.2021 06:3008.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 06:3008.09.2021 06:3008.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144973Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 16:0030.09.2021 16:0030.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144973Подведение итогов не позднее Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 16:0030.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144973Подведение итогов не позднее Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ - 65,020 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043222/name/6152a2f3784aa6.60281167

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка листового проката марки ст3сп5, 09Г2С толщиной 40,60 мм (проект ИЗП, Курская, Титан, ФортеИнвест)"

    Кол-во: 53

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № АП014342
    Баббит 83
    Баббит 83
    594182
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201641
    Запрос предложений. Бронзовые втулки.
    Запрос предложений. Бронзовые втулки.
    585214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП121560
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    533502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237089
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    593302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237086
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    593284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225252
    Поставка поковок и отливок SA-182
    Поставка поковок и отливок SA-182
    590553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить