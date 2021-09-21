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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10606 «Приготовление технологических жидкостей» для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2026 годы

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10606 «Приготовление технологических жидкостей» для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2026 годы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 11:0021.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003234Дата и время окончания срока приема заявок Приготовление технологических жидкостейТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0070906-204-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10606 «Приготовление технологических жидкостей» для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2026 годы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4676

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карамашева Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приготовление технологических жидкостей

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2021 11:00 GMT +321.09.2021 11:0021.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003234Дата и время окончания срока приема заявок Приготовление технологических жидкостейТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Приготовление технологических жидкостей

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