Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10606 «Приготовление технологических жидкостей» для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2026 годы

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003234 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0070906-204-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10606 «Приготовление технологических жидкостей» для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2026 годы Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Газпром нефть

Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4676 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Карамашева Юлия Анатольевна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Приготовление технологических жидкостей Дата и время окончания срока приема заявок 21.09.2021 11:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП003234 Дата и время окончания срока приема заявок Приготовление технологических жидкостей Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Приготовление технологических жидкостей Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт