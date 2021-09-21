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Номер извещения
АП003234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10606 «Приготовление технологических жидкостей» для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2026 годы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4676
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карамашева Юлия Анатольевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приготовление технологических жидкостей
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2021 11:00 GMT +321.09.2021 11:0021.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003234Дата и время окончания срока приема заявок Приготовление технологических жидкостейТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приготовление технологических жидкостей
Официальный сайт, на котором размещена документация
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