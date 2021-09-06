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Номер извещения
32110598144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.08.2021 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,
Почтовый адрес
129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16
Контактный телефон
+7 495 602-91-73
Факс
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Адрес электронной почты
saversky_do@msk.npp-kvant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саверский Дмитрий Олегович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 10:30 GMT +306.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 10:3006.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110598144Дата и время вскрытия заявок Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)
Начальная цена
1 252 818,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПП КВАНТ
Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ
Адрес местонахождения
129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,
129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16
20.11.11.140
20.11
Документация лота
Кол-во: 42.00000
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