Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)

    Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Азот_жидкий.docx

    Извещение_Азот_жидкий.docx

    Документация_Азот_жидкий.docx

    ИТОГИ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Юридический адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    Почтовый адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Контактный телефон

    +7 495 602-91-73

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    saversky_do@msk.npp-kvant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саверский Дмитрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 10:30 GMT +306.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 10:3006.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110598144Дата и время вскрытия заявок Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598144Подведение итогов не позднее Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка азота жидкого особой чистоты («ОСЧ», 1сорт)

    Начальная цена

    1 252 818,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Адрес местонахождения

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.140

    Азот

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026659/name/61372f2d761931.56254801

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 42.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237228
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    593843
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237211
    Поставка и передача в собственность Азота для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
    Поставка и передача в собственность Азота для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
    593709
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Аукцион на понижение № 32211077501
    Поставка промышленных газов для нужд КБ "Арматура"
    Поставка промышленных газов для нужд КБ "Арматура"
    593055
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 505 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение № 32211045592
    Поставка азота жидкого
    Поставка азота жидкого
    588065
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    2 808 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить