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    Главная / Торги / Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.

    Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2021 10:0014.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144971Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0006.001_изм.pdf

    Извещение.docx

    Соглашение_о_конфиденциальности___с_Актами_п.п._КД_.doc

    0005.001_РЧЗ.pdf

    0006.001_РЧЗ.pdf

    0005.001_изм.pdf

    Договор__подряд__Общество___Заказчик__ОВК_.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Протокол_подведения_итогов_ГП144971.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2021 10:00 GMT +314.10.2021 10:0014.10.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144971Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 17:0029.10.2021 17:0029.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144971Подведение итогов не позднее Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 17:0029.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144971Подведение итогов не позднее Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) давальческих заготовок согласно технических требований чертежей.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории подрядной организацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1061152/name/616e8e54f3dd56.47932994

    19.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механическая обработка (карусельная, расточная) Обойма направляющего аппарата верхняя ч.0005.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Механическая обработка (карусельная, расточная) Обойма направляющего аппарата нижняя ч.0006.001"

    Кол-во: 1

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