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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110598155
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 16:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,
Почтовый адрес
129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16
Контактный телефон
+7 495 602-91-73
Факс
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Адрес электронной почты
saversky_do@msk.npp-kvant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саверский Дмитрий Олегович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750
Начальная цена
639 615,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПП КВАНТ
Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ
Адрес местонахождения
129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,
129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16
24.43.23.140
24.43
Документация лота
Кол-во: 1960.00000
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