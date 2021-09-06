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    Главная / Торги / Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750

    Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598155Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 16:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_аноды.docx

    договор_аноды_цинковые.docx

    Извещение_аноды.docx

    Аноды_цинковые_ЦВ0.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Юридический адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    Почтовый адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Контактный телефон

    +7 495 602-91-73

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    saversky_do@msk.npp-kvant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саверский Дмитрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598155Подведение итогов не позднее Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анодов цинковых ЦВ0 ГПРХХ 10х600х750

    Начальная цена

    639 615,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Адрес местонахождения

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Классификатор ОКПД2

    24.43.23.140

    Плиты и листы цинковые

    Классификатор ОКВЭД2

    24.43

    Производство свинца, цинка и олова

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025697/name/6135e392cbdd43.47779697

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство свинца, цинка и олова"

    Кол-во: 1960.00000

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