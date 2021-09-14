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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по поставке неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Acrobat Pro DC производителя Adobe для ООО «Газпромнефть–Технологические Партнерства»

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по поставке неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Acrobat Pro DC производителя Adobe для ООО «Газпромнефть–Технологические Партнерства»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003233Дата и время окончания срока приема заявок Поставка неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Acrobat Pro DC производителя AТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003233

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0079032-375-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по поставке неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Acrobat Pro DC производителя Adobe для ООО «Газпромнефть–Технологические Партнерства»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4735

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Никита Андреевич

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Acrobat Pro DC производителя A

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 13:00 GMT +314.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003233Дата и время окончания срока приема заявок Поставка неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Acrobat Pro DC производителя AТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Acrobat Pro DC производителя A

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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