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    Главная / Торги / Поставка техпластин пористых прессовых ТУ38.1005.867-90.

    Поставка техпластин пористых прессовых ТУ38.1005.867-90.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:3006.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598168Дата и время окончания срока приема заявок Поставка техпластин пористых прессовых ТУ38.1005.867-90.г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598168

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка техпластин пористых прессовых ТУ38.1005.867-90.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 16:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_Техпластины.docx

    Извещение_Техпластины.docx

    Договор_техпластина.docx

    Техпластины_пористые.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Юридический адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    Почтовый адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Контактный телефон

    +7 495 602-91-73

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    saversky_do@msk.npp-kvant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саверский Дмитрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка техпластин пористых прессовых ТУ38.1005.867-90.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598168Подведение итогов не позднее Поставка техпластин пористых прессовых ТУ38.1005.867-90.г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка техпластин пористых прессовых ТУ38.1005.867-90.

    Начальная цена

    42 660,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Адрес местонахождения

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Классификатор ОКПД2

    22.19.20.120

    Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025648/name/6135dedc9af197.99508721

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих резиновых изделий"

    Кол-во: 180.00000

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