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Номер извещения
АП003232
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по поставке неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителя Think-cell Software GmbH для ООО «Газпромнефть–Технологические Партнерства»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4735
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Никита Андреевич
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка неисключительного права(простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителя
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 13:00 GMT +315.09.2021 13:0015.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003232Дата и время окончания срока приема заявок Поставка неисключительного права(простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителяТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка неисключительного права(простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителя
Официальный сайт, на котором размещена документация
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