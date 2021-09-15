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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по поставке неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителя Think-cell Software GmbH для ООО «Газпромнефть–Технологические Партнерства»

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по поставке неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителя Think-cell Software GmbH для ООО «Газпромнефть–Технологические Партнерства»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 13:0015.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003232Дата и время окончания срока приема заявок Поставка неисключительного права(простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителяТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003232

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0079023-375-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по поставке неисключительного права (простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителя Think-cell Software GmbH для ООО «Газпромнефть–Технологические Партнерства»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, кабинет 501

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4735

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Никита Андреевич

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка неисключительного права(простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителя

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 13:00 GMT +315.09.2021 13:0015.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003232Дата и время окончания срока приема заявок Поставка неисключительного права(простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителяТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка неисключительного права(простой лицензии) на использование программного обеспечения для ЭВМ Think-cell chart производителя

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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