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Номер извещения
ГП144970
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 128
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Леншина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 14:00 GMT +314.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144970Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 14:0014.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144970Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.Колпино
Подведение итогов не позднее
20.10.2021 17:0020.10.2021 17:0020.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144970Подведение итогов не позднее Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.Колпино
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории подрядной организацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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