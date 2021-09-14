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    Главная / Торги / Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.

    Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144970Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144970

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Заявка.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение.docx

    7137.pdf

    Договор__подряд__Общество___Заказчик__ОВК_.docx

    Соглашение_о_конфиденциальности___с_Актами_п.п._КД_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 14:00 GMT +314.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144970Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 14:0014.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144970Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2021 17:0020.10.2021 17:0020.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144970Подведение итогов не позднее Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.Колпино

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.10.202120.10.2021 17:0020.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144970Подведение итогов не позднее Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по механической обработке (карусельная, расточная) заготовки Корпус подшипника ч. 7137 согласно требований чертежа.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории подрядной организацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механическая обработка (карусельная, расточная) Корпус подшипника ч.7137"

    Кол-во: 1

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