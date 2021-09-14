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    Главная / Торги / КО №21P20639 - Поставка IT оборудования и материалов для нужд ПАО «МОЭК» (1256)

    КО №21P20639 - Поставка IT оборудования и материалов для нужд ПАО «МОЭК» (1256)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 10:3014.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598023Дата и время окончания срока приема заявок КО №21P20639 - Поставка IT оборудования и материалов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598023

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №21P20639 - Поставка IT оборудования и материалов для нужд ПАО «МОЭК» (1256)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_21P20639_Перенос_ДВ.zip

    Документация и извещение

    21P20639_Перенос_ДПИ.zip

    21P20639_1_81_МОЭК_КО_30.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 481

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eafinogenova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афиногенова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №21P20639 - Поставка IT оборудования и материалов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598023Подведение итогов не позднее КО №21P20639 - Поставка IT оборудования и материалов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №21P20639 - Поставка IT оборудования и материалов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Начальная цена

    115 910 331,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 829 597,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    4 829 597,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1048150/name/615a9729752927.98711537

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №21P20639 - Поставка IT оборудования и материалов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»"

    Кол-во: 1

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