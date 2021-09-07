Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

выполнения работ / оказания услуг: Валюта, используемая при формировании цены Договора - россий-ский рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Условия оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления По-ставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных со-гласно требованиям действующего законодательства. Сроки поставки: Не позднее 45 календарных дней со дня получения Поставщиком заявки по установленной форме.