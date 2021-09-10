www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110598208
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 14:00 GMT +310.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598208Дата и время окончания срока приема заявок «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 07:3024.09.2021 07:3024.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598208Подведение итогов не позднее «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.202124.09.2021 07:3024.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598208Подведение итогов не позднее «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»
Начальная цена
389 327,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луганская 46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
43.29.19.190
43.29
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.