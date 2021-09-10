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    Главная / Торги / «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»

    «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598208Дата и время окончания срока приема заявок «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    107

    Наименование закупки

    «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лист_согласования_81_2021_ГПБ.pdf

    81_2021ГПБ___электроснабжение_системы_подачи_воздуха.pdf

    Приложение_2_Сметный_расч_т.7z

    Приложение_3_Проект_договора.docx

    Приложение_6_Памятка_ГЛБ.docx

    Информационная_карта.docx

    Приложение_1_Техническое_задание.docx

    Приложение_4_Формы_подачи_предложений__услуги_.xlsx

    Приложение_7_Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложения___4_7.1_к_проекту_договора.xlsx

    Приложение_5_Критерии_оценки.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 14:00 GMT +310.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598208Дата и время окончания срока приема заявок «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 07:3024.09.2021 07:3024.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598208Подведение итогов не позднее «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 07:3024.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598208Подведение итогов не позднее «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»

    Начальная цена

    389 327,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Луганская 46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 30 календарных дней (а если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства – в течение 15 рабочих дней) с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного). Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки): в течение 45 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объекта. Условия выполнения работ (оказания услуг, поставки): в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040895/name/614ca537ccd601.55053052

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040894/name/614ca52f779a67.09500689

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Модернизация системы подачи воздуха в аэротенки I и II очереди очистных сооружений канализации г. Оренбурга. Замена воздуходувных агрегатов. Электроснабжение»"

    Кол-во: 1

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