Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ одним платежом в течение 30 календарных дней (а если Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства – в течение 15 рабочих дней) с момента подписания акта приемки выполненных работ (в том числе ежемесячного). Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки): в течение 45 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи объекта. Условия выполнения работ (оказания услуг, поставки): в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).