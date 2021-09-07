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Номер извещения
32110598396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка регуляторов давления газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 16:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
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Адрес электронной почты
tokmina@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токмина Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Симферополь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка регуляторов давления
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка регуляторов давления
Начальная цена
1 548 660,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
28.14.11.122
28.14
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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