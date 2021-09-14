Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»

    Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144956

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЧЕРТЕЖИ.7z

    Документация_ЭТП.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62758

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    62758@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Непейвода Полина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 10:00 GMT +314.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2021 14:0008.11.2021 14:0008.11.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144956Подведение итогов не позднее Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.202108.11.2021 14:0008.11.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144956Подведение итогов не позднее Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтровальных рукавов в адрес ПАО «ЧМК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    13.09.2021

    Чертежи

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РУКАВ 0.912003.S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КАРКАС ФИЛЬТРА 0.912004.T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "РУКАВ ФИЛЬТР. CYCLOJET CJT-410-A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "КЛАПАН ПРОДУВ.ФИЛЬТР.ФРИК1250 СТ23Х2НВФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "РУКАВ ФИЛЬТРОВАЛЬН.Ф135 L5136 Д/ФРИК1250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ДИФФУЗОР АКП КОД 0.170312.Р"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Запрос предложений № 32211083529
    Поставка табличек-указателей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    Поставка табличек-указателей для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»
    594050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    747 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карачаево-Черкесская республика
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП225790
    Заявка на закупку приборов Shinkawa
    Заявка на закупку приборов Shinkawa
    592379
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211064754
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1159_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    591116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 971 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Аукцион на понижение (конкурентный) № 32211060641
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    590372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    300 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП815973
    Материалы СМО
    Материалы СМО
    146367
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.06.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить