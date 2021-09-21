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    Главная / Торги / Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Красноперекопск)

    Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Красноперекопск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 09:0021.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597959Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Красноперекопск)СимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Красноперекопск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 15:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Информация_о_внесенных_изменениях_в_Документацию.docx

    Раздел5_проект_Договора.doc

    Раздел4_Обоснование_НМЦД.xlsx

    АД_ГРС_Красноперекопск.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    lbramatkina@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Браматкина Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Красноперекопск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597959Подведение итогов не позднее Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Красноперекопск)Симферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы узлов измерений количества газа (вычислительных комплексов, коммуникатора измерительно-вычислительного универсального, дополнительного оборудования) ГРС Красноперекопск)

    Начальная цена

    18 993 168,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    379 863,36 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» 01-ББ-300-PN63/J-Х-ДА/1(А)-Pt100(A) или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплекс измерительный ультразвуковой «Вымпел-500» 01-ББ-400-PN63/J-А-ДА/1(А)-Pt100(A) с дублированием или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Коммуникатор измерительно-вычислительный универсальный «ГиперФлоу УИВК» или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Дополнительное оборудование"

    Кол-во: 1

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