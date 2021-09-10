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Номер извещения
32110597924
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 409
Факс
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Адрес электронной почты
sfrolova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фролова Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
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КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597924Подведение итогов не позднее КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
Начальная цена
20 406 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51
28.99.39.190
28.29
Документация лота
Кол-во: 1
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