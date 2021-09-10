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    Главная / Торги / КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»

    КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597924Дата и время окончания срока приема заявок КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _1_ПЕРЕНОС_92_КО.zip

    Документация и извещение

    92_КО_1_17_РЭПХ_КО_16.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 409

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sfrolova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фролова Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597924Подведение итогов не позднее КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»

    Начальная цена

    20 406 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034868/name/61434fb8736a87.09620985

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №92/КО - Поставка устройств подачи моющего раствора для промывки осевого компрессора двигателя MS5002E, L290 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»"

    Кол-во: 1

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