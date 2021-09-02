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Номер извещения
ГП144959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8464 37-89-99 доб. 4201
Факс
--
Адрес электронной почты
87634@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Осипова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сызрань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 13:00 GMT +302.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144959Дата и время окончания срока приема заявок Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 13:0002.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144959Дата и время вскрытия заявок Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.Сызрань
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 09:0009.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144959Подведение итогов не позднее Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО ТЯЖМАШРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
25.94.11.130
25.94.12.110
25.94.11.110
25.94.12
25.94
Документация лота
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 210
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 80
Кол-во: 120
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 34
Кол-во: 550
Кол-во: 34
Кол-во: 7
Кол-во: 72
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 80
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 16
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