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    Главная / Торги / Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.

    Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144959Дата и время окончания срока приема заявок Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.СызраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Шайбы_болты__гайки__винты.doc

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_2021.doc

    ГП144959_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Юридический адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    Почтовый адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8464 37-89-99 доб. 4201

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    87634@tyazhmash.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Сызрань

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 13:00 GMT +302.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144959Дата и время окончания срока приема заявок Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.Сызрань

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 13:0002.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144959Дата и время вскрытия заявок Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.Сызрань

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 09:0009.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144959Подведение итогов не позднее Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.Сызрань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144959Подведение итогов не позднее Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.Сызрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО ТЯЖМАШРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: предоплата не более 50%; Поставка: - сентябрь-октябрь 2021 г. - ТК «Деловые линии». Обязательное требование: - Продукция Российского производства; - Продукция должна соответствовать заявке; - Поставка должна сопровождаться паспортом /сертификатом качества с синей печатью; - Продукция должна соответствовать запросу по ГОСТу/DIN (ГОСТ на DIN и наоборот не заменять), классу прочности, покрытию; - Предоставление коммерческого предложения со сроком действия не менее 30 календарных дней. Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Извещение является приглашением поставщикам делать оферты в адрес организатора запроса предложений. Заявка на участие является офертой потенциального участника запроса предложений. При этом организатор запроса предложений не имеет обязанности заключения договора по его результатам.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Адрес местонахождения

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.130

    Гайки из черных металлов

    25.94.12.110

    Шайбы из черных металлов

    25.94.11.110

    Болты и винты из черных металлов

    25.94.12

    Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026929/name/6137588368a902.46021727

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шайба С.8.02.05 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Шайба С.10.02.05 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Шайба 14.02.05 ГОСТ 9649-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Шайба С.30.02.05 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Шайба 36.02.05 ГОСТ 11872-89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Гайка М16-6H.5.0112 ГОСТ 11860-85"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Гайка М16-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Гайка М20-6H.5.0112 ГОСТ 15521-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Гайка М24x2-6H.5.0112 ГОСТ 5918-73"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Гайка М24-6H.5.0112 ГОСТ 15521-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Гайка М36х1.5-6Н.06.019 ГОСТ 11871-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035 - М16-04-А3Р"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035 - М20-05-А9Р"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035 - М30-05-А4Р"

    Кол-во: 25

    "Позиция 15"

    "Винт В.М4-6gх12.56.0112 ГОСТ 17475-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Винт В.М5-6gх50.56.019 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Винт В.М6-6gх40.56.019 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Винт с низкой цилиндрической головкой ГОСТ Р ИСО 1207 - М5х35-5.6-А2Р"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Винт с потайной головкой ГОСТ Р ИСО 2009 - М4х10-5.8-А2Р"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х16-5.6-А3Р"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х30-5.6-А3Р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х35-5.6-А3Р"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М10х45-5.6-А3Р"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М12х45-5.6-А3Р"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х150-5.6-А3Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х20-5.6-A3P-ОГ ГОСТ Р ИСО 7378 отверстие в голове"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х35-5.6-А3P"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х40-10.9-А3Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М16х40-5.6-А3Р"

    Кол-во: 25

    "Позиция 30"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М20х45-5.6-А9Р"

    Кол-во: 210

    "Позиция 31"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М20х80-5.6-А9Р"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М24х110-5.6-А4Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М24х120-5.6-А4Р"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М24х80-5.6-А4Р"

    Кол-во: 24

    "Позиция 35"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М8х25-5.6-А2Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 - М8х35-5.6–A2P"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Болт В.М12-6gх70.56.019 ГОСТ 3033-79"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Болт М16-6gх45.56.0112 ГОСТ 7796-70"

    Кол-во: 80

    "Позиция 39"

    "Болт М20-6gх25.56.0112 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 120

    "Позиция 40"

    "Болт с шестигранной головкой - М24х200-5.6-А4Р ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - M16x90-8.8-A3P"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М12х110-5.6-А3Р"

    Кол-во: 34

    "Позиция 43"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М12х50-5.6-А3Р"

    Кол-во: 550

    "Позиция 44"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М16х120-5.6-А3Р"

    Кол-во: 34

    "Позиция 45"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М16х65-8.8-А3Р"

    Кол-во: 7

    "Позиция 46"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М16х65-8.8-А3Р-ОС ГОСТ Р ИСО 7378 отверстие в стрежне"

    Кол-во: 72

    "Позиция 47"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М16х70-5.6-А3Р"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х130-5.6-А9Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х140-5.6-А9Р"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х140-8.8-А9Р"

    Кол-во: 24

    "Позиция 51"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М20х180-5.6-А9Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М24х120-5.6-A4P"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М24х140-5.6-А4Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М30х130-5.6-А4Р"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М30х140-5.6-А4Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М6х40-5.6-А2Р"

    Кол-во: 80

    "Позиция 57"

    "Болт 1а М24-6gх85.56.0112 ГОСТ 7817-80"

    Кол-во: 24

    "Позиция 58"

    "Болт 1а.М20-6gх80.58.0112 ГОСТ 7817-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Шпилька М16-6gх45.56.0112 ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 16

    "Позиция 60"

    "Шпилька М16-6gх65.56.0112 ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Шпилька М16-6gх90.56.0112 ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 16

    "Позиция 62"

    "Шпилька М20-6gх120.56.0112 ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 16

    "Позиция 63"

    "Шпилька М20-6gх150.56.0112 ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Шпилька М24-6gх110.56.0112 ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 16

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