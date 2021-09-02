Шайбы,болты, гайки, винты 64 позиции. Описание в приложенной документации.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: предоплата не более 50%; Поставка: - сентябрь-октябрь 2021 г. - ТК «Деловые линии». Обязательное требование: - Продукция Российского производства; - Продукция должна соответствовать заявке; - Поставка должна сопровождаться паспортом /сертификатом качества с синей печатью; - Продукция должна соответствовать запросу по ГОСТу/DIN (ГОСТ на DIN и наоборот не заменять), классу прочности, покрытию; - Предоставление коммерческого предложения со сроком действия не менее 30 календарных дней. Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Извещение является приглашением поставщикам делать оферты в адрес организатора запроса предложений. Заявка на участие является офертой потенциального участника запроса предложений. При этом организатор запроса предложений не имеет обязанности заключения договора по его результатам.