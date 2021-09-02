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    Главная / Торги / Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"

    Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144955Дата и время окончания срока приема заявок Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144955

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ПН_8_песок_мелкий.docx

    1С_Договор_поставки__МРТС_покупатель___с_усилением_ответственности_.doc

    _Форма_2_Ком_и_тех_предложение_на_песок_мелкий_к_ТЗ_8.xlsx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 495 249-05-05 доб. 55120

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Sergeeva_T@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 14:00 GMT +302.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144955Дата и время окончания срока приема заявок Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2021 15:0006.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144955Подведение итогов не позднее Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144955Подведение итогов не позднее Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка песка мелкого ГОСТ 8736-2014 для нужд АО "МРТС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Сергеевой Татьяне Борисовне, тел.: 8 (495) 249 05 05 доб. 55120 , Sergeeva_T@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 дней после поставки готовой продукции на склад покупателя. Договор поставки будет заключен с АО "МРТС"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.130

    Пески строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок мелкий ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 647.57

    "Позиция 2"

    "Песок мелкий ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 616

    "Позиция 3"

    "Песок мелкий ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 744.7

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