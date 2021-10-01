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    Главная / Торги / Продажа лома чёрных металлов категории 5А.

    Продажа лома чёрных металлов категории 5А.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2021 14:0001.10.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144993Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома чёрных металлов категории 5А.170015, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, 21Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа лома чёрных металлов категории 5А.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    170003, г. Тверь, Петербургское ш, 2

    Номер извещения

    ГП144993

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

    Предмет договора

    Продажа лома чёрных металлов категории 5А.

    Начальная цена

    5333332.5

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    50000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 16:56 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.10.2021 15:00

    Дата и время проведения

    06.10.2021 15:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация.7z

    Протокол_выбора_победителя...pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией и регламентом ЭТП

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    59900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

    Юридический адрес

    170003, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, Ш ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 2, КАБИНЕТ 12

    Контактный телефон

    +7 4822 50-62-05

    Адрес электронной почты

    boykovatv@tvgen.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бойкова Татьяна Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    170015, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, 21

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Бойкова Татьяна Валентиновна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    boykovatv@tvgen.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 4822 50-62-05

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    170003, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, Ш ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 2, КАБИНЕТ 12

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с документацией и регламентом ЭТП

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией и регламентом ЭТП

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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