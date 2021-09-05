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    Главная / Торги / На приобретение траверсы грузозахватной для нужд ООО «Уралмаш-Техсервис»

    На приобретение траверсы грузозахватной для нужд ООО «Уралмаш-Техсервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2021 18:0005.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144965Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На приобретение траверсы грузозахватной для нужд ООО «Уралмаш-Техсервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1180_траверса_грузозахватная_КШМ.pdf

    ЛОТ_траверса_грузозахватная.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 906 820-20-17

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    ABezrodnov@uralmash-NGO.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Безроднов Антон Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно закупочной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2021 18:00 GMT +305.09.2021 18:0005.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144965Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.09.2021 18:0005.09.2021 18:0005.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144965Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2022 18:0015.01.2022 18:0015.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144965Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    15.01.202215.01.2022 18:0015.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144965Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно закупочной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    28.22.1

    Оборудование подъемно-транспортное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Траверса грузозахватная"

    Кол-во: 1

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