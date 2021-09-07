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    Главная / Торги / Закупка средств ВТ и периферии

    Закупка средств ВТ и периферии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597848Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств ВТ и периферииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597848

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1945

    Наименование закупки

    Закупка средств ВТ и периферии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1945.docx

    Протокол_1945_рассмотрения_ед._заявки.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 335-87-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка средств ВТ и периферии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597848Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств ВТ и периферииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 08:0007.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597848Дата и время вскрытия заявок Закупка средств ВТ и периферииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 20:0009.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597848Подведение итогов не позднее Закупка средств ВТ и периферииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка средств ВТ и периферии

    Начальная цена

    310 648,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.13.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028518/name/6139a1c3c28836.75889947

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 3"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 4"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 6"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 8"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 9"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 10"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 11"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 13"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 14"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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