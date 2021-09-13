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    Главная / Торги / Поставка сукна для полировки

    Поставка сукна для полировки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144950Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сукна для полировкиг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144950

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сукна для полировки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_на_поставку_сукна_для_полироквки.docx

    Приложение__1_Проект_Договора.docx

    Приложение__2_Спецификация.docx

    ГП144950_рассмотрения_и_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сукна для полировки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144950Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сукна для полировкиг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 12:3013.09.2021 12:3013.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144950Дата и время вскрытия заявок Поставка сукна для полировкиг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 18:0014.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144950Подведение итогов не позднее Поставка сукна для полировкиг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144950Подведение итогов не позднее Поставка сукна для полировкиг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сукна для полировки

    Начальная цена

    496 749,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035770/name/61448215c5bf29.52218511

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сукна для полировки"

    Кол-во: 100

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