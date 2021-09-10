Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней (в течение 15 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства) с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 45 дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке. Период поставки – до 31.12.2021 года Условия поставки (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).