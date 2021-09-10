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    Главная / Торги / Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597942Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"460058, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    106

    Наименование закупки

    Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_7___Обоснование_НМЦ.xlsx

    Информационная_карта.docx

    Приложение_к_ТЗ_ОЛ_вентилятор.docx

    Приложение_1___Техническое_задание.xlsx

    Приложение_2___Проект_договора.docx

    Приложение_3___Форма_подачи_предложений__товары_.xlsx

    Приложение_4___Критерии_оценки.xlsx

    Приложение_5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗДО.doc

    Лист_согласования_85_2021_ГПБ.pdf

    32110597942_Конкурентный_лист.pdf

    85_2021ГПБ____вентиляторы.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    460058, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 14:00 GMT +310.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597942Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"460058, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 07:3024.09.2021 07:3024.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597942Подведение итогов не позднее Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"460058, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 07:3024.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597942Подведение итогов не позднее Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"460058, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляторов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    317 777,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней (в течение 15 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства) с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 45 дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке. Период поставки – до 31.12.2021 года Условия поставки (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации о закупке).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.25.2

    Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.2

    Производство вентиляторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1056875/name/6166fe1fa58322.55991383

    13.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1056877/name/6166fed2c10b42.89456713

    13.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1056876/name/6166febbaac9a0.87421787

    13.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор ХИМВЕНТ-С-255-О-ПП-У2(У3)-1-5,5/3000-П270-БК"

    Кол-во: 2

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