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Номер извещения
32110597844
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка средств ВТ и сетевого оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.08.2021 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 495 335-87-90
Факс
--
Адрес электронной почты
otd529@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Виктор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка средств ВТ и сетевого оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597844Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств ВТ и сетевого оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 08:0007.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597844Дата и время вскрытия заявок Закупка средств ВТ и сетевого оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка средств ВТ и сетевого оборудования
Начальная цена
668 918,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
26.20.11.110
26.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 18.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 8.00000
Кол-во: 27.00000
Кол-во: 2.00000
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