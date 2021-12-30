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    Главная / Торги / Реализация знаков в г. Вологда

    Реализация знаков в г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144951Дата и время окончания срока приема заявок Реализация знаков в г. ВологдаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144951

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация знаков в г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Форма_ТКП_знаки.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация знаков в г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 18:00 GMT +330.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144951Дата и время окончания срока приема заявок Реализация знаков в г. ВологдаМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 09:0010.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144951Подведение итогов не позднее Реализация знаков в г. ВологдаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144951Подведение итогов не позднее Реализация знаков в г. ВологдаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация знаков в г. Вологда

    Начальная цена

    155 630,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.40.24.119

    Указатели светящиеся, предназначенные для использования с лампами прочих типов

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак "Закрепление трассы газопровода на местности""

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Знак "Осторожно газопровод""

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Знак 1.12.2 "Опасные повороты" (с первым поворотом налево)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Знак 1.20.2 "Сужение дороги справа""

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Знак 1.20.3 "Сужение дороги слева""

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Знак 1.25 "Дорожные работы""

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Знак 1.6 "Пересечение равнозначных дорог""

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Знак 2.3.1 "Пересечение со второстепенной дорогой""

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Знак 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги" (справа)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Знак 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги" (слева)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Знак 2.4 "Уступите дорогу""

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Знак 2.6 "Преимущество встречного движения""

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Знак 2.7 "Преимущество перед встречным движением""

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Знак 3.2 "Движение запрещено""

    Кол-во: 16

    "Позиция 15"

    "Знак 3.20 "Обгон запрещен""

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости""

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Знак 3.25 "Конец зоны ограничения максимальной скорости""

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Знак 3.27 "Остановка запрещена""

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Знак 3.31 "Конец зоны всех ограничений""

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Знак 4.1.1 "Движение прямо""

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Знак 4.1.2 "Движение направо""

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Знак 4.1.3 "Движение налево""

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Знак 4.2.2 "Объезд препятствия слева""

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Знак 8.2.1 "Зона действия""

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Знак 8.2.2 "Зона действия""

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Знак взрывоопасные вещества"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Знак хран. пропана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Знак хран.кислорода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Лента сигнальная красно-белая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель!""

    Кол-во: 3400

    "Позиция 31"

    "Лента сигнальная ЛСЭ-300 "Осторожно кабель!""

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Табличка"

    Кол-во: 36

    "Позиция 33"

    "Табличка "Не включать. Работа на линии""

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Табличка "Не включать. Работают люди""

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Табличка "Не влезай. Убьет""

    Кол-во: 2

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    475401
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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