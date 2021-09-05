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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144946
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На приобретение стола подъемного передвижного 1,5 тн для нужд ООО «Уралмаш-Техсервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 906 820-20-17
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
ABezrodnov@uralmash-NGO.com
Ф.И.О. контактного лица
Безроднов Антон Петрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно закупочной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2021 18:00 GMT +305.09.2021 18:0005.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144946Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2021 18:0005.09.2021 18:0005.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144946Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква
Подведение итогов не позднее
05.10.2021 18:0005.10.2021 18:0005.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144946Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно закупочной документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
28.22.18.390
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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