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    Главная / Торги / 1741/30.08.21/КО/Э Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)

    1741/30.08.21/КО/Э Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 15:3020.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144942Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1741/30.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1741/30.08.21/КО/Э Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    30.08.2021 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Протокол____Вн_074_01_9040__от_29.10.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 15:30 GMT +320.09.2021 15:3020.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144942Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    21.09.2021 06:3021.09.2021 06:3021.09.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144942Дата и время вскрытия заявок Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)Салават

    Подведение итогов не позднее

    05.11.2021 12:0005.11.2021 12:0005.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144942Подведение итогов не позднее Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    05.11.202105.11.2021 12:0005.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144942Подведение итогов не позднее Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)

    Начальная цена

    3 776 978,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1073286/name/6182668a93d1c9.68983900

    03.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка реагента для снижения коррозионной активности поташного раствора (ванадия пятиокись)"

    Кол-во:

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