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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование на поставку люков полимерпесчаных для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 4 квартал 2021 года

    Маркетинговое исследование на поставку люков полимерпесчаных для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 4 квартал 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков полимер-песчаных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 4 квартал 2021 годаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597743

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование на поставку люков полимерпесчаных для нужд ООО «РВК-Воронеж» на 4 квартал 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    30.08.2021 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    МИ_поставка_люков_полимерных.7z

    4_несостоявшаяся_люки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка люков полимер-песчаных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 4 квартал 2021 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 16:00 GMT +306.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков полимер-песчаных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 4 квартал 2021 годаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 16:0006.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597743Дата и время вскрытия заявок Поставка люков полимер-песчаных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 4 квартал 2021 годаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    06.11.2021 13:0006.11.2021 13:0006.11.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597743Подведение итогов не позднее Поставка люков полимер-песчаных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 4 квартал 2021 годаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.11.202106.11.2021 13:0006.11.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597743Подведение итогов не позднее Поставка люков полимер-песчаных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 4 квартал 2021 годаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка люков полимер-песчаных для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 4 квартал 2021 года

    Начальная цена

    510 835,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    23

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1095182/name/61a4c708254376.45355807

    29.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции"

    Кол-во: 1.00000

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