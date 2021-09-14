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    Главная / Торги / 1719/30.08.21/КО/Э Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиля

    1719/30.08.21/КО/Э Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 15:3014.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144938Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиляСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1719/30.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1719/30.08.21/КО/Э Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    30.08.2021 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_251__от_18.01.2022.pdf

    Изменение.pdf

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 15:30 GMT +314.09.2021 15:3014.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144938Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиляСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 06:0015.09.2021 06:0015.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144938Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиляСалават

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2021 12:0015.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144938Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиляСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.11.202115.11.2021 12:0015.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144938Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиляСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиля

    Начальная цена

    190 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    85.4

    Услуги по дополнительному образованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1135212/name/61e6accb122825.79455078

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке водителей автомобиля"

    Кол-во:

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