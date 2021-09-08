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Номер извещения
32110598157
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме № FL301-175 по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по ремонту кабинетов в административном здании.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115,
Почтовый адрес
РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
Контактный телефон
+7 8342 47-21-80
Факс
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Адрес электронной почты
gaz@moris.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вишняков Евгений Викторович
Место рассмотрения предложений
430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ (оказание услуг) по объекту: «Ремонт кабинетов в административном здании филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Саранске»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 11:59 GMT +308.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598157Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по объекту: «Ремонт кабинетов в административном здании филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Саранске»430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 12:0008.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110598157Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ (оказание услуг) по объекту: «Ремонт кабинетов в административном здании филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Саранске»430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598157Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по объекту: «Ремонт кабинетов в административном здании филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Саранске»430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598157Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по объекту: «Ремонт кабинетов в административном здании филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Саранске»430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ (оказание услуг) по объекту: «Ремонт кабинетов в административном здании филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Саранске»
Начальная цена
2 856 136,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
Адрес местонахождения
430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115,
РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115
41.20.4
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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