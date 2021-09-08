Запрос предложений в электронной форме № FL301-175 по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по ремонту кабинетов в административном здании.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110598157 Уникальный номер закупки Номер закупки FL301-175 Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме № FL301-175 по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по ремонту кабинетов в административном здании. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК Юридический адрес 430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115, Почтовый адрес РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115 Контактный телефон +7 8342 47-21-80 Факс {} Адрес электронной почты gaz@moris.ru Ф.И.О. контактного лица Вишняков Евгений Викторович Место рассмотрения предложений 430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115 Закупки и тендеры Республика Мордовия Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru