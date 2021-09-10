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Номер извещения
ГП144934
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ПИР по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти». Подключение скважин №3, 4 Декабрьского месторождения нефти, скважины №1 Ю.Декабрьской к системе сбора и транспорта продукции на пункт подготовки и сбора нефти (ППиСН) Декабрьского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 927 151-13-81
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
SavinVS@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Виталий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Выполнение ПИР по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти». Подключение скважин №3, 4 Декабрьского месторождения нефти, скважины №1 Ю.Декабрьской к системе сбора и транспорта продукции на пункт подготовки и сбора нефти (ППиСН) Декабрьского месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 17:00 GMT +310.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144934Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти». Подключение скважин №3, 4 Декабрьского месторождения нефти, скважины №1 Ю.Декабрьской к системе сбора и транспорта продукции на пункт подготовки и сбора нефти (ППиСН) Декабрьского месторождения.Саратов
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 14:0024.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144934Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти». Подключение скважин №3, 4 Декабрьского месторождения нефти, скважины №1 Ю.Декабрьской к системе сбора и транспорта продукции на пункт подготовки и сбора нефти (ППиСН) Декабрьского месторождения.Саратов
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
24.09.202124.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144934Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти». Подключение скважин №3, 4 Декабрьского месторождения нефти, скважины №1 Ю.Декабрьской к системе сбора и транспорта продукции на пункт подготовки и сбора нефти (ППиСН) Декабрьского месторождения.Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ПИР по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти». Подключение скважин №3, 4 Декабрьского месторождения нефти, скважины №1 Ю.Декабрьской к системе сбора и транспорта продукции на пункт подготовки и сбора нефти (ППиСН) Декабрьского месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, Пугачёвский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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