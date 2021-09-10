Выполнение ПИР по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти». Подключение скважин №3, 4 Декабрьского месторождения нефти, скважины №1 Ю.Декабрьской к системе сбора и транспорта продукции на пункт подготовки и сбора нефти (ППиСН) Декабрьского месторождения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144934 Уникальный номер закупки Номер закупки 147 Наименование закупки Выполнение ПИР по объекту: Комплексная реконструкция объектов обустройства Декабрьского и Рубежинского месторождений нефти». Подключение скважин №3, 4 Декабрьского месторождения нефти, скважины №1 Ю.Декабрьской к системе сбора и транспорта продукции на пункт подготовки и сбора нефти (ППиСН) Декабрьского месторождения Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС

Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС Юридический адрес 410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128 Почтовый адрес 410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В Контактный телефон +7 927 151-13-81 Факс (8452) 30-91-13 Адрес электронной почты SavinVS@diall.ru Ф.И.О. контактного лица Савин Виталий Сергеевич Место рассмотрения предложений Саратов Закупки и тендеры Саратовская область Ключевые слова:

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