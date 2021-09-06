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    Главная / Торги / Комплектующие и запасные принадлежности к установкам для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Комплектующие и запасные принадлежности к установкам для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597929Дата и время окончания срока приема заявок Блок расширяющийся сменный для оборудования врезки под давлениемИвановоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597929

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    145-2021_КО

    Наименование закупки

    Комплектующие и запасные принадлежности к установкам для врезки и ремонта газопроводов под давлением

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

    Юридический адрес

    153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,

    Почтовый адрес

    153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

    Контактный телефон

    +7 4932 93-19-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DESmirnov@gpgr-ivanovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Иваново

    Закупки и тендеры Ивановская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Блок расширяющийся сменный для оборудования врезки под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 23:5909.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597929Подведение итогов не позднее Блок расширяющийся сменный для оборудования врезки под давлениемИваново

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок расширяющийся сменный для оборудования врезки под давлением

    Начальная цена

    315 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

    Адрес местонахождения

    153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,

    153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

    Классификатор ОКПД2

    28.12.2

    Части гидравлического и пневматического силового оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028795/name/6139c994e65758.56551678

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования общего назначения"

    Кол-во: 1.00000

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