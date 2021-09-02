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Номер извещения
АП003230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка корма для собак
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка корма для собак
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 16:00 GMT +302.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003230Дата и время окончания срока приема заявок Закупка корма для собакМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:5730.09.2021 14:5730.09.2021 14:57Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003230Подведение итогов не позднее Закупка корма для собакМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка корма для собак
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз (предпочтительно из Московской области)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
10.92.10.100
Документация лота
Кол-во: 110000
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