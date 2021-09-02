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    Главная / Торги / Закупка корма для собак

    Закупка корма для собак

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003230Дата и время окончания срока приема заявок Закупка корма для собакМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка корма для собак

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки.7z

    Форма_ТКП.xlsx

    АП003230_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка корма для собак

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 16:00 GMT +302.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003230Дата и время окончания срока приема заявок Закупка корма для собакМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 14:5730.09.2021 14:5730.09.2021 14:57Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003230Подведение итогов не позднее Закупка корма для собакМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 14:5730.09.2021 14:57Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003230Подведение итогов не позднее Закупка корма для собакМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка корма для собак

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз (предпочтительно из Московской области)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    10.92.10.100

    Сухой корм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026584/name/613722b36521f4.54165770

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корм для собак сухой ГОСТ 7176-85"

    Кол-во: 110000

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