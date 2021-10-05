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Номер извещения
ГП144936
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14517
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
mariya.yustus@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юстус Мария Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2021 18:00 GMT +305.10.2021 18:0005.10.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144936Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"Москва
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 18:0029.10.2021 18:0029.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144936Подведение итогов не позднее Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запроса, ОАО "Архангельский морской торговый порт"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
25
31.09.11
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 24
Кол-во: 49
Кол-во: 49
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 37
Кол-во: 11
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 11
Кол-во: 6
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