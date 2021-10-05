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    Главная / Торги / Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

    Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2021 18:0005.10.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144936Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144936

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Общая_часть.zip

    02_Техническая_часть.zip

    03_Коммерческая_часть.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14517

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    mariya.yustus@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юстус Мария Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.10.2021 18:00 GMT +305.10.2021 18:0005.10.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144936Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 18:0029.10.2021 18:0029.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144936Подведение итогов не позднее Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 18:0029.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144936Подведение итогов не позднее Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса, ОАО "Архангельский морской торговый порт"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    31.09.11

    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формат ткп для заполнения

    28.09.2021

    Инструкция по заполнению форм для участия

    28.09.2021

    Типовая форма договора

    28.09.2021

    Требования к упаковке итранспортировке

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж полочный, габариты (ДхШхВ) 700х500х2000 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Стеллаж для узлов и деталей, 1400х500х2365 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Стеллаж для хранения автомобильных колес и покрышек, 2000х1000х2500 мм, сталь угл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стеллаж для узлов и деталей, 1400х500х2365 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стеллаж, 1000х500х1200 мм, сталь угл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Стеллаж для хранения автомобильных колес и покрышек, 2000х1000х2500 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стеллаж для узлов и деталей, 1400х500х2365 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Стеллаж для узлов и деталей, 1400х500х2365 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Стеллаж, 1500х500х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стеллаж, 1500х500х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Стеллаж сборно-разборный, 2600х800х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Стеллаж для хранения автомобильных колес и покрышек 2000х1000х2500 мм, сталь угл."

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Стеллаж, 1500х500х2000 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Стеллаж, 1500х500х2000 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Глубинная стеллажная система для хранения грузов на поддонах Максимальная нагрузка на поддон 2000 кг Общая высота стеллажа 4500 мм Глубина блока 13000 мм Количество уровней по высоте 4 Количество коридоров 18 Ширина каждого коридора 1400 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Глубинная стеллажная система для хранения грузов на поддонах Максимальная нагрузка на поддон 2000 кг Общая высота стеллажа 4500 мм Глубина блока 13000 мм Количество уровней по высоте 4 Количество коридоров 18 Ширина каждого коридора 1400 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Глубинная стеллажная система для хранения грузов на поддонах Максимальная нагрузка на поддон 2000 кг Общая высота стеллажа 4500 мм Глубина блока 8000 мм Количество уровней по высоте 4 Количество коридоров 3 Ширина каждого коридора 1400 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Стеллаж сборно-разборный 1500х500х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Стеллаж стальной универсальный 1000х500хх1500 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Стеллаж стальной универсальный 500х1000х1500 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стеллаж сборно-разборный 1500х500х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Стеллаж сборно-разборный 1500х500х2000 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Стеллаж для узлов и деталей нагрузка на полку 150 кг, габариты (ДхШхВ) 1320х500х2000 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Стеллаж универсальный разборный (до 200 кг на полку), габариты (ДхШхВ) 1290х560х2480 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Стеллаж для узлов и деталей нагрузка на полку 150 кг, габариты (ДхШхВ) 1320х500х2000 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Стеллаж складской Габариты (ДхШхВ) 1000х500х2000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Стеллаж универсальный разборный (до 200 кг на полку), габариты (ДхШхВ) 1290х560х2480 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 43"

    "Стеллаж складской Габариты (ДхШхВ) 1000х500х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Стеллаж универсальный разборный (до 200 кг на полку), габариты (ДхШхВ) 1290х560х2480 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 45"

    "Стеллаж полочный (грузоподъмность 2,1 т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 46"

    "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм ГОСТ Р 55525-2013 компл. 49 (пол + 4 яруса)"

    Кол-во: 49

    "Позиция 47"

    "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм ГОСТ Р 55525-2013 компл. 49 (пол + 4 яруса)"

    Кол-во: 49

    "Позиция 48"

    "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм ГОСТ Р 55525-2013 компл. 30 (пол + 4 яруса)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм (пол + 4 яруса)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 50"

    "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм (пол + 4 яруса)"

    Кол-во: 37

    "Позиция 51"

    "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм (пол + 4 яруса)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 52"

    "Стеллаж стальной универсальный 500х1000х1500 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Стеллаж стальной универсальный 500х1000х1500 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Стеллаж полочный металлический 2000х800х2000 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 55"

    "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм"

    Кол-во: 6

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