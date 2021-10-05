Закупка металлических стеллажей для нужд ООО "Арктик СПГ 2"

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* Если это является обязательным условием

АРКТИК СПГ 2 Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стеллаж полочный, габариты (ДхШхВ) 700х500х2000 мм" Кол-во: 6

"Позиция 2" "Стеллаж для узлов и деталей, 1400х500х2365 мм" Кол-во: 6

"Позиция 3" "Стеллаж для хранения автомобильных колес и покрышек, 2000х1000х2500 мм, сталь угл." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Стеллаж для узлов и деталей, 1400х500х2365 мм" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Стеллаж, 1000х500х1200 мм, сталь угл." Кол-во: 1

"Позиция 6" "Стеллаж для хранения автомобильных колес и покрышек, 2000х1000х2500 мм" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Стеллаж для узлов и деталей, 1400х500х2365 мм" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Стеллаж для узлов и деталей, 1400х500х2365 мм" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Стеллаж, 1500х500х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Стеллаж, 1500х500х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Стеллаж сборно-разборный, 2600х800х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Стеллаж для хранения автомобильных колес и покрышек 2000х1000х2500 мм, сталь угл." Кол-во: 8

"Позиция 13" "Стеллаж, 1500х500х2000 мм" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Стеллаж, 1500х500х2000 мм" Кол-во: 8

"Позиция 15" "Глубинная стеллажная система для хранения грузов на поддонах Максимальная нагрузка на поддон 2000 кг Общая высота стеллажа 4500 мм Глубина блока 13000 мм Количество уровней по высоте 4 Количество коридоров 18 Ширина каждого коридора 1400 мм" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Глубинная стеллажная система для хранения грузов на поддонах Максимальная нагрузка на поддон 2000 кг Общая высота стеллажа 4500 мм Глубина блока 13000 мм Количество уровней по высоте 4 Количество коридоров 18 Ширина каждого коридора 1400 мм" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Глубинная стеллажная система для хранения грузов на поддонах Максимальная нагрузка на поддон 2000 кг Общая высота стеллажа 4500 мм Глубина блока 8000 мм Количество уровней по высоте 4 Количество коридоров 3 Ширина каждого коридора 1400 мм" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Стеллаж сборно-разборный 1500х500х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Стеллаж стальной универсальный 1000х500хх1500 мм" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Стеллаж стальной универсальный 500х1000х1500 мм" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Стеллаж сборно-разборный 1500х500х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Стеллаж сборно-разборный 1500х500х2000 мм" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Стеллаж для узлов и деталей нагрузка на полку 150 кг, габариты (ДхШхВ) 1320х500х2000 мм" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Стеллаж универсальный разборный (до 200 кг на полку), габариты (ДхШхВ) 1290х560х2480 мм" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Стеллаж для узлов и деталей нагрузка на полку 150 кг, габариты (ДхШхВ) 1320х500х2000 мм" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Стеллаж для узлов и деталей, габариты (ДхШхВ)1320х500х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Стеллаж полочный (грузоподъемность 2,1т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Стеллаж складской Габариты (ДхШхВ) 1000х500х2000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 42" "Стеллаж универсальный разборный (до 200 кг на полку), габариты (ДхШхВ) 1290х560х2480 мм" Кол-во: 24

"Позиция 43" "Стеллаж складской Габариты (ДхШхВ) 1000х500х2000 мм" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Стеллаж универсальный разборный (до 200 кг на полку), габариты (ДхШхВ) 1290х560х2480 мм" Кол-во: 13

"Позиция 45" "Стеллаж полочный (грузоподъмность 2,1 т), габариты (ДхШхВ) 2100х850х2000 мм" Кол-во: 24

"Позиция 46" "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм ГОСТ Р 55525-2013 компл. 49 (пол + 4 яруса)" Кол-во: 49

"Позиция 47" "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм ГОСТ Р 55525-2013 компл. 49 (пол + 4 яруса)" Кол-во: 49

"Позиция 48" "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм ГОСТ Р 55525-2013 компл. 30 (пол + 4 яруса)" Кол-во: 30

"Позиция 49" "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм (пол + 4 яруса)" Кол-во: 50

"Позиция 50" "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм (пол + 4 яруса)" Кол-во: 37

"Позиция 51" "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм (пол + 4 яруса)" Кол-во: 11

"Позиция 52" "Стеллаж стальной универсальный 500х1000х1500 мм" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Стеллаж стальной универсальный 500х1000х1500 мм" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Стеллаж полочный металлический 2000х800х2000 мм" Кол-во: 11