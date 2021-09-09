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    Главная / Торги / Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33

    Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597876Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597876

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    177/2021

    Наименование закупки

    Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    177_Проект_договора.doc

    177_Форма_Коммерческого_предложения_1.xlsx

    177_Извещение.docx

    177_Документация.docx

    177_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597876Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597876Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 15:0013.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597876Подведение итогов не позднее Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597876Подведение итогов не позднее Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиль-мастерская на базе ГАЗон NEXT C42R33

    Начальная цена

    8 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 4-ая Промышленная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    выполнения работ / оказания услуг: Оплата осуществляется Покупателем в валюте РФ в течение 15 рабочих дней с момента передачи исправных автомашин в комплекте с сопутствующими документами Поставщиком Покупателю в месте поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании заключённого договора, подписанных обеими сторонами актов приёма-передачи товарных накладных и выставленного счета. При привлечении Поставщиком транспортной компании для поставки Товара Покупателю, Поставщик обязан обеспечить предоставление товарно-транспортной накладной транспортной компанией. Срок поставки: от 10 до 60 календарных дней со дня подписания договора (является критерием).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032699/name/6140a25da864e7.29252202

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство грузовых автомобилей"

    Кол-во: 2.00000

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