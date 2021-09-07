1737/30.08.21/КО/Э Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144931 Уникальный номер закупки Номер закупки 1737/30.08.21/КО/Э Наименование закупки 1737/30.08.21/КО/Э Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор* Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон +7 34763 9-49-62 Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 11unu@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Афанасьева Наталья Алексеевна Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru