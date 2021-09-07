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    Главная / Торги / 1737/30.08.21/КО/Э Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)

    1737/30.08.21/КО/Э Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 15:3007.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144931Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144931

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1737/30.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1737/30.08.21/КО/Э Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    30.08.2021 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Протокол____Вн_074_01_10725__от_15.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 15:30 GMT +307.09.2021 15:3007.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144931Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 06:0008.09.2021 06:0008.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144931Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)Салават

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144931Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144931Подведение итогов не позднее Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)

    Начальная цена

    165 898,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    85.4

    Услуги по дополнительному образованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110794/name/61b992f1bb3e75.83240246

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по экспертной оценке документов, состояния и уровня готовности аварийно-спасательного формирования (АСФ) ООО «Газпром нефтехим Салават» к проведению аварийно-спасательных (газоспасательных, по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации) работ на опасных производственных объектах, для последующей его аттестации: в отраслевой комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности ОАК НГП № 16/2-2, в отраслевой комиссии Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (ОАК 5/6)"

    Кол-во:

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