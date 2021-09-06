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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110597932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Араматура запорная. Кран шаровый стальной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,
Почтовый адрес
153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59
Контактный телефон
+7 4932 93-19-63
Факс
--
Адрес электронной почты
DESmirnov@gpgr-ivanovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Иваново
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арматура трубопроводная Кран шаровый стальной
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматура трубопроводная Кран шаровый стальной
Начальная цена
483 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
Адрес местонахождения
153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,
153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59
28.14.13.130
28.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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