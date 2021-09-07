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    Главная / Торги / Выполнение работ по проведению оценки авиационно-технического имущества

    Выполнение работ по проведению оценки авиационно-технического имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597638Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению оценки авиационно-технического имуществаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597638

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проведению оценки авиационно-технического имущества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 15:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ЗП_СМСП_вер.1.docx

    Извещение__об_изменении_32110597638_.pdf

    _Извещение_ЗП_СМСП.docx

    ПКК_355.2_21_рассмотрение_2_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проведению оценки авиационно-технического имущества

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597638Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению оценки авиационно-технического имуществаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проведению оценки авиационно-технического имущества

    Начальная цена

    9 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1013

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург Москва другие города РФ Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ по каждому Заданию производится перечислением Заказчиком суммы в размере 100% от стоимости работ на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    74

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033639/name/6141efe4615f46.65145464

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1013.00000

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