Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXT

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется Покупателем в валюте РФ в течение 15 рабочих дней с момента передачи исправных автомашин в комплекте с сопутствующими документами Поставщиком Покупателю в месте поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании заключённого договора, подписанных обеими сторонами актов приёма-передачи товарных накладных и выставленного счета. При привлечении Поставщиком транспортной компании для поставки Товара Покупателю, Поставщик обязан обеспечить предоставление товарно-транспортной накладной транспортной компанией. Срок поставки: от 10 до 60 календарных дней со дня подписания договора (является критерием).