Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXT

    Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXT

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597877Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXTСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597877

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    176/2021

    Наименование закупки

    Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXT

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    176_Протокол_итоговый.pdf

    176_Документация.docx

    176_Извещение.docx

    176_Проект_договора.doc

    176_Форма_Коммерческого_предложения_1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597877Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXTСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597877Дата и время вскрытия заявок Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXTСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 15:0013.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597877Подведение итогов не позднее Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXTСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597877Подведение итогов не позднее Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXTСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Мастерская передвижная на базе ГАЗ С42А43, САДКО NEXT

    Начальная цена

    10 080 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 4-ая Промышленная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется Покупателем в валюте РФ в течение 15 рабочих дней с момента передачи исправных автомашин в комплекте с сопутствующими документами Поставщиком Покупателю в месте поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании заключённого договора, подписанных обеими сторонами актов приёма-передачи товарных накладных и выставленного счета. При привлечении Поставщиком транспортной компании для поставки Товара Покупателю, Поставщик обязан обеспечить предоставление товарно-транспортной накладной транспортной компанией. Срок поставки: от 10 до 60 календарных дней со дня подписания договора (является критерием).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032686/name/6140a15ae079c0.71187816

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 2.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО БМК
    Попозиционная № ГП225569
    Дизельный тягач
    Дизельный тягач
    591633
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211043908
    МИ №1104/МИ - Поставка легкового автомобиля для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1104/МИ - Поставка легкового автомобиля для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    587801
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 056 333
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Попозиционная № ГП225093
    Транспортные средства и спецтехника, бывшие в эксплуатации
    Транспортные средства и спецтехника, бывшие в эксплуатации
    590368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 558 000
    Лоты:
    13
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213989
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобильная установка насосная для кислотной обработки скважин (шасси Урал) (Н 110 ВМ)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589858
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 063 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:12
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213988
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобиль UAZ PATRIOT (У 809 РА56)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    331 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:10
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213986
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобиль УАЗ-390945 (Х 565 АР)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589914
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    299 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:08
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213985
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобиль УАЗ-390945 (Х 914 АМ)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589919
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    299 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:07
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Зарубежнефть
    Публичное предложение № ГП213984
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора с АО «УНГП» на продажу объекта движимого имущества - Автомобильный прицеп-цистерна 8603 (АМ 7939)
    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного...
    589921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    21.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    153 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 16:05
    Дата аукциона:
    09.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить