Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка труб полиэтиленовых газопроводных

    Поставка труб полиэтиленовых газопроводных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 08:5920.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597574Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб полиэтиленовых газопроводныхУфаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб полиэтиленовых газопроводных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений___3.docx

    Приложение_2___ТЗ_1159_2021_08.xlsx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_маркетинговых_исслед.docx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение_4_Технико_коммерческое_предложение.xlsx

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены_закупки.xlsx

    Документация_МИ_1159_2021_08__РЕДАКЦИЯ_3_.docx

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1159_2021_09.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб полиэтиленовых газопроводных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 08:0022.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597574Подведение итогов не позднее Поставка труб полиэтиленовых газопроводныхУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб полиэтиленовых газопроводных

    Начальная цена

    51 270 112,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Производство резиновых и пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036791/name/6148581347ba57.03161228

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых и пластмассовых изделий"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП013844
    Футеровки резиновые, уплотнения и заглушки для мельницы МШЦ-7300х13000
    Футеровки резиновые, уплотнения и заглушки для мельницы МШЦ-7300х13000
    591745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП145676
    332/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка материалов для отопления и водоснабжения
    332/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка материалов для отопления и водоснабжения
    539114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    526 675
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225335
    РТИ/графит_фторопласт
    РТИ/графит_фторопласт
    590973
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225189
    РТИ/Рукава
    РТИ/Рукава
    590429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225068
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    590293
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201869
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): Тройники, отводы. Местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР):...
    585967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    2 775 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:32
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201867
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): ЗРА. Местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): ЗРА....
    585961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 262 030
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:27
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить