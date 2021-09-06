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    Главная / Торги / Работы по косметическому ремонту в помещении гаража здания АДС, на базе филиала в г. Фурманове

    Работы по косметическому ремонту в помещении гаража здания АДС, на базе филиала в г. Фурманове

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597941Дата и время окончания срока приема заявок Работы по текущему ремонту помещенияИвановоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    142-2021_МИ

    Наименование закупки

    Работы по косметическому ремонту в помещении гаража здания АДС, на базе филиала в г. Фурманове

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки.docx

    Извещение.doc

    Приложение_3__График.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение__1_к_ТЗ_Локальная_смета.xlsx

    Проект_договора.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Документация.docx

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки.docx

    Протокол_итоговый.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

    Юридический адрес

    153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,

    Почтовый адрес

    153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

    Контактный телефон

    +7 4932 93-19-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DESmirnov@gpgr-ivanovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мазалов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Иваново

    Закупки и тендеры Ивановская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по текущему ремонту помещения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 23:5909.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597941Подведение итогов не позднее Работы по текущему ремонту помещенияИваново

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по текущему ремонту помещения

    Начальная цена

    152 308,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

    Адрес местонахождения

    153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,

    153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028679/name/6139b92ad1c820.34363630

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные отделочные"

    Кол-во: 1.00000

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