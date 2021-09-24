www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.08.2021 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Почтовый адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Контактный телефон
9684089874
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Н Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2021 14:00 GMT +324.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144923Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2021 14:0024.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144923Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 20:0030.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144923Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УНИВЕРСИТЕТ 2035
Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035
Адрес местонахождения
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
62.01.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.