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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».

    Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144923Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144923

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_Запроса_КП.doc

    ТЗ_AIClub.docx

    Форма_КП_AiClub.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Юридический адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Почтовый адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Контактный телефон

    9684089874

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Н Виталий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2021 14:00 GMT +324.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144923Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2021 14:0024.09.2021 14:0024.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144923Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 20:0030.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144923Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УНИВЕРСИТЕТ 2035
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Адрес местонахождения

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Классификатор ОКПД2

    62.01.11.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка программного продукта"

    Кол-во:

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