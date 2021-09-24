Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144923 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке и актуализации цифрового решения для учёта и развития участников сообщества в сфере искусственного интеллекта «AIClub». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»

Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035 Юридический адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Почтовый адрес 121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV Контактный телефон 9684089874 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@nti.work Ф.И.О. контактного лица Н Виталий Иванович Место рассмотрения предложений 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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