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Номер извещения
32110597455
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора по ГОСТ 4543-2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-25
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
SosedkovaTatyana@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соседкова Т. А.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра".
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Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора по ГОСТ 4543-2016
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 10:00 GMT +309.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597455Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора по ГОСТ 4543-2016614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра".
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 10:0009.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597455Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора по ГОСТ 4543-2016614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра".
Подведение итогов не позднее
11.10.2021 15:0011.10.2021 15:0011.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597455Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора по ГОСТ 4543-2016614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра".
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.202111.10.2021 15:0011.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597455Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора по ГОСТ 4543-2016614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра".
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора по ГОСТ 4543-2016
Начальная цена
2 583 542,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.23.142
24
Документация лота
Кол-во: 6.00000
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